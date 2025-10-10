Sin vida hallan a camarógrafo en la capital

Tegucigalpa– Sin vida y al interior de su casa en la colonia El Pedregal fue encontrado el camarógrafo de Diario La Tribuna, Josué García Vallecillos de 40 años.

Datos preliminares indican que el reportero gráfico fue hallado en su cuarto en la citada colonia en horas de la madrugada de este viernes.

El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina.

Hasta el momento se desconoce el motivo de su muerte.

García Vallecillos laboró en varios medios de prensa escrita.

Muerte indeterminada

La portavoz del Medicina Forense, Issa Alvarado dijo que la muerte de Josué García se mantiene indeterminada.

“Al cuerpo del camarógrafo ingresó a la morgue donde se le practicará la autopsia requerida para establecer las causas de su muerte”, indicó.

Agregó que una vez esté establecida la autopsia y las causas de su muerte se pasará el caso a la Fiscalía de Delitos contra la Vida que es la encargada de investigar las muertes en nuestro país.

Sostuvo que los médicos esperan los resultados de los diferentes exámenes para determinar la causa de muerte de Josué García.

Compañeros lamentan su muerte

Los compañeros tanto del diario como los camarógrafos han mostrado sus muestras de condolencia a la familia y lamentan el fallecimiento de García.

Calificaron al camarógrafo como un hombre alegre, muy colaborador y excelente persona. IR