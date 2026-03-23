Sin vida encuentran el cuerpo de una mujer reportada como desaparecida en Comayagüela

Tegucigalpa- Sin vida encuentran a mujer que fue reportada como desaparecida por sus familiares en la primera avenida de Comayagüela.

La víctima fue identificada como Paola de Jesús Hernández, de 34 años, quien era madre de cuatro hijos.

El cuerpo de la fémina fue localizado a una cuadra de su vivienda en Comayagüela, un día después de que se reportara su desaparición.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El cuerpo de la fallecida se encuentra en la morgue capitalina.

Las muertes violentas de mujeres ya suman 50 en Honduras, en apenas el primer trimestre del año, según datos de las organizaciones feministas. IR