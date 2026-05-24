Sin vida encuentran cuerpo de niña reportada como desaparecida en El Progreso, Yoro

Tegucigalpa – El cuerpo sin vida de una menor de 10 años fue encontrado este domingo en la comunidad de La Colorada, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, luego de haber sido reportada como desaparecida el sábado.

De acuerdo con información preliminar, la niña habría muerto por ahogamiento, aunque serán las autoridades competentes quienes determinen oficialmente las causas del fallecimiento tras las investigaciones y la respectiva autopsia forense.

El hallazgo generó consternación entre familiares y pobladores de la comunidad, quienes participaron en las labores de búsqueda de la menor desde que se reportó su desaparición.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las diligencias investigativas correspondientes.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor y determinar si existen elementos adicionales relacionados con el hecho.

El cuerpo de la niña fue trasladado a la morgue sampedrana donde se le practicará la autopsia para posteriormente ser entregada a sus familiares. IR