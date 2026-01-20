Sin vida encuentran cuerpo de joven reportado como desaparecido en Baracoa

Tegucigalpa– Sin vida fue encontrado un joven de 22 años reportado como desaparecido el fin de semana en Baracoa, Puerto Cortés, norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Ortega.

Ortega fue encontrado sin vida a la orilla de una quebrada en la aldea Colman en los bajos de Baracoa.

Los agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar el cuerpo a la espera de los miembros de Medicina Forense.

El cuerpo de Ortega será enviado a la morgue sampedrana.

Durante este martes suman seis las muertes violentas que se registran a nivel nacional. IR