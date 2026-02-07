spot_img
Sin vida encuentran a un hombre en la colonia El Porvenir de la capital

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un hombre fue encontrado ejecutado la mañana de este sábado en la colonia El Porvenir de la capital hondureña.

Se conoció que el ahora occiso había sido privado de su libertad hacía unas horas. Su cuerpo sin vida fue hallado en una zacatera de un predio cerca del barrio El Chile.

Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima, pero la escena fue acordonada por efectivos policiales a la espera del equipo de medicina forense.

Entre seis y siete personas mueren de forma violenta cada día en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS

