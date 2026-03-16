Sin vida encuentran a dos jóvenes en San José de Colinas, Santa Bárbara

Tegucigalpa – Esta mañana se reportó el hallazgo de dos personas sin vida en una zona montañosa del municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

Según reportes preliminares, ambos occisos, quienes fueron identificados como José Lenín Rodríguez y Adonis Perdomo, habrían sido acribillados y lanzados a una zona montañosa.

En este hecho violento en esa misma zona se busca a una tercera persona sin vida que estaría semienterrada, esta última información sigue sin ser confirmada por las autoridades.

Elementos policiales ya se movilizan a la escena para realizar las pesquisas correspondientes.

Los cuerpos de ambas personas fueron trasladados a la morgue sampedrana para la respectiva autopsia médico legal.

Al menos siete homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. IR