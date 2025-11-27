Sin salud mental no se pueden tomar buenas decisiones, dice psicóloga previo a elecciones

Tegucigalpa – Sin salud mental no se pueden tomar buenas decisiones, dijo la psicóloga Patricia Mackay, quien exhortó a los hondureños a cuidar y fomentar la salud mental durante el periodo de elecciones.

Aléjense del pensamiento dicotómico (tendencia a clasificar las experiencias en dos categorías opuestas y excluyentes, como «todo o nada», «bueno o malo», o «perfecto o inútil», sin considerar matices intermedios), dijo la experta.

Solo porque alguien no comparte su preferencia política deja de ser persona y no debe ser objeto de daño o perjuicio, reflexionó.

Asimismo, pidió a los hondureños a no ceder ante la provocación, cuando alguien siente que está perdiendo, su organismo es apoderado por la frustración y la frustración motiva conductas compulsivas.

Finalmente, exhortó a los hondureños a no dejarse llevar por la desinformación e informarse únicamente por medios oficiales o de mucha credibilidad.

No es necesario vivir una reacción orgánica de estrés o patológica a causa de información falsa, zanjó. (RO)