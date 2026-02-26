Sin reactivos tumorales en el Hospital San Felipe: pacientes oncológicos obligados a recurrir a laboratorios privados

Tegucigalpa- Pacientes del área oncológica denunciaron que desde hace aproximadamente una semana el Hospital San Felipe no cuenta con reactivos tumorales, insumos fundamentales para el diagnóstico y seguimiento del cáncer.

Los reactivos tumorales son pruebas de laboratorio esenciales para detectar posibles signos de cáncer, confirmar diagnósticos y monitorear la evolución de la enfermedad, así como identificar posibles recurrencias, es decir, si el cáncer vuelve a aparecer después del tratamiento. Estos exámenes forman parte clave del control médico continuo de los pacientes oncológicos.

Ante la ausencia de estos insumos, varios pacientes han tenido que acudir a laboratorios privados para realizar los estudios, lo que implica un alto costo adicional en medio de tratamientos que ya representan una carga económica significativa.

Según los afectados, la falta de reactivos se suma a otra situación preocupante: los tratamientos de radioterapia también permanecen suspendidos para muchos pacientes, debido a que está pendiente la renovación del convenio con el Hospital Emma Romero de Callejas, lo que ha retrasado la reactivación del servicio.

Los pacientes señalan que esta combinación de factores —la falta de reactivos y la interrupción de la radioterapia— impacta directamente en la continuidad y calidad de la atención, especialmente para quienes dependen de controles periódicos y tratamientos oportunos para enfrentar la enfermedad.

Organizaciones de pacientes y usuarios han urgido a las autoridades sanitarias a agilizar la dotación de insumos y la renovación de convenios, a fin de evitar mayores complicaciones en la atención de quienes enfrentan diagnósticos de cáncer y requieren seguimiento constante.LB