Sin rastro de la embarcación Lucky Lady tras 22 días desaparecida con 18 tripulantes en el Atlántico

Tegucigalpa- Honduras mantiene activa la búsqueda de la embarcación Lucky Lady con 18 tripulantes desaparecida en el Atlántico hondureño desde el 20 de julio.

Autoridades de Marina Mercante y de la Fuerza Naval mantienen activo el protocolo de búsqueda de la embarcación Lucky Lady, pero hasta la fecha tras 22 días no hay rastro de la misma.

“Hemos hecho llamados a las zonas costeras de los países vecinos para ver si avistan algún indicio que nos indique donde está la embarcación”, manifestó Edgar Soriano, director de Marina Mercante.

Reiteró que no hay reporte, ni hallazgo, serán las autoridades correspondientes como el Ministerio Público realizar la investigación que paso con la embarcación.

Los tripulantes de la embarcación tuvieron el último contacto con tierra la madrugada del 20 de julio, desde esa fecha la embarcación continúa desaparecida y sin pistas de su avistamiento para ser localizada en el Atlántico hondureño.

La angustia de las familias continúa, es una larga espera y que hasta el momento se avizora que será muy larga sin indicios de localizar la embarcación. IR