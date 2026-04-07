Sin Presupuesto aprobado, ejecución presupuestaria apenas alcanza 15.92% en primer trimestre de 2026, según la UNAH

Tegucigalpa- Un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revela que el Estado hondureño registró una baja ejecución presupuestaria de apenas 15.92% durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por la falta de aprobación del Presupuesto General y restricciones en el gasto público.

El análisis señala que el gobierno opera bajo el presupuesto de 2025, aplicando una política de austeridad y ajuste fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo, lo que ha limitado la capacidad operativa del Estado y afecta la prestación de servicios en sectores estratégicos.

En cuanto al desempeño institucional, el análisis destaca que las entidades con mayor ejecución presupuestaria son el Instituto de Previsión Militar (25%), el Banco Central de Honduras (23%) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (21%).

Por el contrario, instituciones clave presentan niveles críticos de ejecución, entre ellas la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (7%), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (5%), y con apenas 1% la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, la Secretaría de Energía, el Poder Judicial y BANADESA.

El informe subraya que los sectores que concentran la mayor parte del presupuesto nacional son energía, salud, educación, seguridad e infraestructura, advirtiendo que la baja ejecución en estos rubros podría profundizar los desafíos económicos y sociales del país.

El informe también aborda la implementación de decretos de emergencia en áreas como salud e infraestructura, indicando que, si bien responden a necesidades urgentes, requieren mecanismos más sólidos de monitoreo, supervisión y rendición de cuentas para evitar riesgos de opacidad, discrecionalidad y uso ineficiente de los recursos públicos.LB