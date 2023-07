Sin presión ciudadana el temor es que no venga CICIH, advierte diputada Mena

Tegucigalpa – A pasado un año y medio y no hay avances concretos de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), y es el Estado el llamado a redactar el convenio y no el equipo técnico de la ONU, dijo la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.

La parlamentaria amplía que luego de reuniones con el equipo de expertos de la ONU, explicaron que su permanencia en el país será de seis meses y estarán viajando para seguir evaluando el ambiente en Honduras, pero no estarán de forma permanente en el país.

Sin embargo, lo que el pueblo hondureño debe entender es que esta misión de expertos, no tiene la responsabilidad de redactar el convenio que le dará vida al mecanismo ya que la responsabilidad la tiene justamente El Ejecutivo por designación de la presidenta Xiomara Castro, explicó.

“Naciones Unidas va a ir tan rápido como el Gobierno quiera, a un año y medio que ha pasado y todavía vemos que no hay avances, es difícil si no se hace sentir la presión ciudadana y la ciudadanía no acompaña y acuerpa esta demanda mi temor es que no venga la CICIH, o que tengamos un mecanismo blando y débil”, zanjó la parlamentaria.

Finalmente, la parlamentaria enfatizó en la necesidad de que la ciudadanía siga exigiendo la venida de la comisión, porque caso contrario no será seguro. LB