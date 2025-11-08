Sin pausa, ni contradicciones continúan trabajos para el simulacro electoral: Ana Paola Hall

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmó que continúan los trabajos sin pausa, ni distracciones para el simulacro de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

A través de sus redes sociales Hall recordó que constitucionalmente le corresponde al CNE realizar los actos, procedimientos administrativos y técnicos de las elecciones.

En ese sentido, sostuvo que como CNE continuamos trabajando sin pausa, ni distracciones para el simulacro elecciones generales 2025.

Este domingo se realiza el simulacro del proceso electoral a nivel nacional, pese a los contratiempos que ha tenido el ente electoral. IR