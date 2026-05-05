Sin operar los buses de Lajas-Comayagua tras asesinato de chofer y ayudante

Tegucigalpa – Sin operar y con cientos de pasajeros sin el servicio, así permanecen los transportistas de la ruta Lajas-Comayagua tras el asesinato de un chofer y el ayudante.

Algunos pasajeros que esperaban las unidades desconocían el hecho violento, mientras que operarios del transporte lamentaron los hechos y expresan su pesar que se le haya arrebatado la vida a dos hombres muy trabajadores.

Los conductores de la zona están atemorizados por el hecho violento ya que temen también por sus vidas, indicaron.

Afirmaron que los asaltos en esa ruta se han incrementado en los últimos meses.

El lunes, en un violento asalto a una unidad de transporte dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos en la aldea de Cacaguapa en el municipio de Las Lajas, departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Domingo Aguilar el conductor y el ayudante del bus de nombre Jesús Alexander Sánchez (40). PD/IR