Sin operar la ruta 2 en San Pedro Sula tras atentado extorsivo

San Pedro Sula– La ruta 2 del transporte urbano de San Pedro Sula amaneció paralizada este jueves debido a amenazas de extorsión y un atentado fallido contra conductores y ayudantes.

Dicha situación obligó a suspender las unidades para resguardar sus vidas.

Este escenario se suma a lo ocurrido días atrás con la ruta 1, que también suspendió operaciones por amenazas similares de extorsión y tras atentados criminales.

Ambos casos reflejan la persistencia del problema que enfrenta el transporte urbano en San Pedro Sula, donde los conductores continúan expuestos a la violencia pese a los trabajos para atacar el flagelo.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo estarán sin operar las unidades, los conductores esperan que las autoridades refuercen la seguridad en esa zona norte donde los asaltos también se registran a diario. IR