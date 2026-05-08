Sin mayoría calificada: Antonio Rivera prevé dificultades para consensos en cargos electorales

Tegucigalpa– El diputado Antonio Rivera Callejas indicó que actualmente no existen los 86 votos necesarios para elegir a las nuevas autoridades de los entes electorales, debido a las diferencias entre las posturas que predominan dentro del Legislativo.

Rivera, quien es presidente de la Comisión Especial para la selección de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), manifestó que dentro del Congreso existen actualmente dos corrientes principales: una que impulsa perfiles independientes, y otra que considera que los cargos corresponden al Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Yo creo que hay más apoyo a que sean neutrales e independientes, pero no se llega a 86 votos”, expresó el diputado, quien reconoció que ninguna de las dos posiciones cuenta por ahora con mayoría calificada.

Rivera explicó que la comisión ya concluyó 12 etapas del proceso de selección de aspirantes, por lo que el siguiente paso es que cada integrante de la comitiva evalúe a los candidatos y, posteriormente, se busque consenso para remitir la lista final al pleno.

“El martes podríamos terminar, pero si no hay consenso entre los miembros de la comisión, entonces entregaríamos la lista el miércoles”, indicó el parlamentario, al detallar que la intención es remitir los nombres a la Junta Directiva lo antes posible.

“Si fuera mayoría simple, sí, pero la ley establece mayoría calificada. Ojalá que yo esté equivocado y que podamos nombrarlo el próximo miércoles o jueves” terminó por declarar el congresista. AD