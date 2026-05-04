Por caída de poste, sin luz ni agua el Instituto Jesús Aguilar obligado a suspender clases presenciales

Tegucigalpa- Los estudiantes del Instituto Jesús Aguilar, ubicado en el barrio Perpetuo Socorro de la capital, se han visto obligados a abandonar las aulas y retornar a la modalidad virtual debido a una falla en el fluido eléctrico que persiste desde el pasado viernes.

El profesor Teódulo, docente del centro educativo, denunció públicamente que la interrupción del servicio fue provocada por la caída de un poste de energía eléctrica en la zona. A pesar de que el incidente ocurrió hace varios días, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aún no se ha presentado para realizar las reparaciones necesarias.

La falta de electricidad ha desencadenado una reacción en cadena que afecta otros servicios básicos y pedagógicos de la institución como el desabastecimiento de agua.

Al no haber energía, el sistema de bombeo del instituto no funciona, dejando al centro sin suministro de agua potable, explicó el docente.

Asimismo, el profesor subrayó que la transición forzada a clases virtuales representa un grave obstáculo, ya que una parte considerable de la población estudiantil no cuenta con acceso a computadoras ni a internet en sus hogares.

Ante la falta de condiciones higiénicas y técnicas, las autoridades se vieron obligadas a suspender las clases presenciales de forma indefinida.

«El llamado es urgente al personal de la ENEE para que se haga presente y brinde una pronta solución. No podemos seguir así; estamos perjudicando el aprendizaje de jóvenes que no tienen las herramientas para la virtualidad», manifestó el profesor Teódulo.LB