“Sin lugar” petición para dejar sin efecto la orden de captura al expresidente Hernández

Tegucigalpa – La justicia hondureña dictó “sin lugar” la revocatoria para una orden de captura girada al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022).

– La orden captura y alerta internacional sigue en carácter de firme.

Tal como lo informó Proceso Digital en una nota el pasado 02.02.2026. la parte defensora del exmandatario pretendía suspender la orden de captura para que éste pudiera ingresar a territorio hondureño luego de recibir un indulto en EEUU.

La información fue confirmada por el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, quien afirmó que la orden de captura y la alerta internacional contra el exmandatario Hernández sigue vigente.

La decisión judicial oficializada este jueves establece que se declara “sin lugar” la revocatoria de orden de captura y un recurso de reposición interpuesto por la parte legal de Hernández.

Hernández, fue indultado a finales del año pasado por el presidente Donald Trump, luego de cumplir una condena de 45 años por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Los expresidentes Hernández y Lobo.

Relación de hechos

En octubre de 2023, el Ministerio Público hondureño presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa.

De acuerdo a la acusación del MP, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.

Desde EEUU, luego de ser indultado, el propio exgobernante Hernández ha reiterado que desea retornar a Honduras, pero que lo hará cuando las condiciones estén dadas para no ser objeto de persecución política o linchamiento judicial. JS