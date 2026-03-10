“Sin Lugar” declaran recurso de nulidad presentado por el fiscal Johel Zelaya por querella de Cossette López

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró “sin lugar” el recurso de nulidad presentado por la defensa del Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, para desestimar la querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

-La audiencia de conciliación está programada para el próximo 16 de marzo.

La abogada Noelia Martínez se apersonó en la Sala de lo Constitucional para solicitar una audiencia Ad-Hoc conforme al principio de inocencia el pasado 3 de marzo.

Sin embargo, dicha solicitud fue declarada “Sin Lugar” y el funcionario deberá de presentarse a la audiencia de conciliación.

El juez designado programó para el lunes 16 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia de conciliación entre la consejera López y el Fiscal General.

La consejera denunció al Fiscal General por la comisión de los delitos de calumnia y revelación de secretos.

López alegó en la querella que Zelaya actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso y sin que existan pruebas formales en su contra.

La denuncia de la consejera establece que el Fiscal General la difamó y la prejuzgó públicamente en el marco de la divulgación de audios de una supuesta conversación con el entonces jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. IR