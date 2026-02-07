Sin juicio político no habrá justicia estos cuatro años, dice diputado Mejía

Tegucigalpa – El diputado Rashid Mejía aseveró este sábado que si no se aplica juicio político a importantes cargos del aparato de justicia, seguirá la impunidad en los próximos cuatro años.

El joven congresista liberal exigió “¡juicio político YA!”.

Aunque no mencionó directamente a quien se refería, se sobreentiende que hace alusión al Fiscal General, Johel Zelaya, sobre quien se ha anunciado la aplicación del juicio político.

Juicio político YA!

Causa asco ver como dos corruptos que usaron millones del Estado, se defienden en libertad, se burlan de Honduras mientras un pobre que se robó una gallina para comer, lo enchachan y lo meten preso.

“Causa asco ver como dos corruptos que usaron millones del Estado, se defienden en libertad, se burlan de Honduras mientras un pobre que se robó una gallina para comer, lo enchachan y lo meten preso”, señaló Mejía en referencia al caso ‘Chequesol’ que involucre a la diputada Isis Cuéllar y al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.

El diputado Rashid Mejía, sentenció: “Si no hay juicio político, estos 4 años no habrá justicia”.

Para aprobar el juicio político se necesitan las dos terceras partes de votos de la Cámara Legislativa. Entre el Partido Nacional y Partido Liberal suman 90 votos en el Legislativo. JS