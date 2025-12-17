Sin iniciar escrutinio especial en el CLE a 17 días de las elecciones generales

Tegucigalpa- A 17 días de celebradas las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, el escrutinio especial que definirá los resultados oficiales en Honduras aún no inicia en el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, generando creciente preocupación por el estancamiento del proceso electoral.

Aunque miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se mantienen presentes en las instalaciones del CNE, estos no han ingresado para realizar el conteo especial. Algunos de ellos aseguran que representantes de los partidos Libre y Liberal continúan impidiendo el inicio del escrutinio, pese a que este paso es clave para concluir el proceso conforme a la ley.

Las acusaciones cruzadas entre los partidos políticos se mantienen a la orden del día. Dirigentes liberales responsabilizan a nacionalistas por los retrasos, mientras que el Partido Nacional señala a militantes de Libre. Como resultado, el conteo especial permanece paralizado.

A la tensión política se suman hechos de violencia denunciados por distintas fuerzas partidarias. Integrantes del Partido Liberal afirmaron haber sido agredidos por militantes del Partido Nacional durante la madrugada en las instalaciones del INFOP. En contraste, miembros del Partido Nacional denunciaron que también fueron atacados con piedras por supuestos militantes de Libre y del Partido Liberal.

El candidato a alcalde nacionalista Juan Diego Zelaya denunció que, durante estos incidentes, varios afectados tuvieron que utilizar mesas y sillas como escudos para protegerse mientras se resguardaban dentro del inmueble.

Otra situación que genera alarma entre los presentes en el INFOP es el temor por la seguridad, ya que, según denuncias de miembros de los partidos políticos, militares y policías se han mostrado renuentes a intervenir.

Algunos señalan que esta situación estaría relacionada con la reciente destitución de más de cinco oficiales y agentes policiales, por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, lo que ha incrementado la incertidumbre.

“Entonces, ahora ¿quién va a garantizar el cumplimiento de la ley?”, cuestionaron algunos de los denunciantes.

Mientras tanto, Honduras continúa a la espera del inicio del escrutinio especial en el CLE del CNE, un proceso considerado fundamental para brindar certeza, legalidad y transparencia al cierre definitivo del proceso electoral, previo a la declaratoria oficial que determinará el presidente electo. LB