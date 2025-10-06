Sin energía varias comunidades de San Fernando, Ocotepeque

Tegucigalpa– Las fuertes lluvias y viento provocaron la caída de postes del tendido eléctrico que dejaron sin energía a varias comunidades del municipio de San Fernando, Ocotepeque, occidente de Honduras.

También se reportan inundaciones de calles y derrumbes lo que deja problemas de accesos a las comunidades.

Los vecinos del lugar hicieron llamados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para que puedan resolver la problemática que presentan.

A esta hora de la mañana la lluvia ha cesado, sin embargo en la zona llovió toda la noche.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos han mantenido un constante monitoreo en el sector.

Las lluvias producto del desplazamiento de una vaguada seguirán este lunes a nivel nacional. IR