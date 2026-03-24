Sin debido proceso, no hay institucionalidad, advierte Gustavo Solorzano ante juicio político   

Tegucigalpa- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solorzano hizo un análisis sobre la aplicación de la figura del juicio político al fiscal general Johel Zelaya, misma que debe de cumplir con todo los procesos que exige la Constitución, respetar el debido proceso.

– Es importante resaltar que el juicio político no determina responsabilidad penal, civil o administrativa, sostuvo.

– Para la elección del Fiscal General, solo pueden ser electos quienes hayan superado el proceso realizado por la Junta Proponente.

El escrito de Solorzano a través de sus redes sociales es tras la aceptación de una denuncia para juicio político contra el Fiscal General en el Congreso Nacional.

Zelaya fue suspendido de su cargo mientras se desarrolla el juicio político y sustituido por el fiscal adjunto Marcio Cabañas.

En ese sentido, el presidente del CAH, explicó que el juicio político en Honduras es un mecanismo de control constitucional ejercido por el Congreso Nacional. No es un proceso penal, su objetivo es determinar si un funcionario debe continuar o no en el cargo, siempre que existan causas para la denuncia conforme a la ley del juicio político.

Detalló que el proceso sigue una ruta clara: Presentación de denuncia, admisión por el pleno, suspensión (como medida cautelar), citación en 48 horas, investigación hasta por 30 días, informe de comisión, decisión final del pleno en 5 días, destitución e inhabilitación o continuidad en el cargo.

Sostuvo que es importante resaltar que el juicio político no determina responsabilidad penal, civil o administrativa. Eso corresponde a otras instancias del sistema de justicia.

Agregó que aún siendo un proceso político, debe respetar garantías fundamentales como ser el debido proceso, derecho de defensa, presentación de pruebas y audiencia del funcionario, el Congreso Nacional debe ser un ente político justo.

Afirmó que la suspensión como medida cautelar no implica culpabilidad. Es una medida dentro del procedimiento, no una sanción definitiva, se aprueba con el fin de no interrumpir o contaminar la investigación en contra del funcionario.

Aseguro que es “un desafío institucional que tendrá el Congreso Nacional y surgirá después, si hay destitución, en el caso de la elección del nuevo Fiscal General debe respetar el procedimiento de la Ley del Ministerio Público, en donde debe seguirse un proceso claro y ya preestablecido para la elección del Fiscal General, donde solo pueden ser electos quienes hayan superado el proceso realizado por la Junta Proponente”.

El Congreso tiene el control político, pero la legalidad del Estado exige que cada decisión se ajuste a la Constitución y la ley. Sin debido proceso, no hay institucionalidad, apuntó. IR