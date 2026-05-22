“Sin control territorial ni inteligencia policial, las masacres seguirán”: advierte Danilo Orellana

Tegucigalpa- El exjefe policial Danilo Orellana reaccionó a las masacres registradas en Rigores, Trujillo, Colón, donde al menos 20 personas fueron asesinadas, y en Corinto, Omoa, Cortés, donde murieron cinco agentes de la Policía Nacional, señalando que el Estado hondureño ha fallado en control territorial, planificación operativa e inteligencia policial en zonas de alta conflictividad.

Orellana sostuvo que en el caso de Trujillo el problema está ligado a los conflictos de tierras y la ausencia de intervención estatal. “Mientras el Estado no delimite las propiedades, esto va a seguir. Tiene que poner una fuerza de tarea y reglamentar esta situación de las tierras porque no puede continuar así”, expresó. El experto indicó que el gobierno debe mapear todas las propiedades en litigio y mantener presencia permanente en esas áreas para evitar que continúen los hechos violentos.

Sobre el caso de Corinto, Omoa, donde cinco agentes de la DIPAMPCO fueron asesinados durante un operativo, Orellana cuestionó la ejecución de la acción policial y aseguró que existen elementos preocupantes en el procedimiento.

“Si irrumpieron una casa sin orden de allanamiento y sin juez ejecutor, la situación es complicada”, manifestó. Asimismo, criticó la falta de estrategia operativa al señalar que la Policía debió mantener superioridad numérica frente a la estructura criminal. “Si había diez delincuentes, la Policía tenía que llevar treinta hombres. Si no se mantiene esa hegemonía, el operativo está destinado al fracaso”, afirmó.

El exjerarca policial también señaló que hubo una grave falla en inteligencia policial, ya que las autoridades debían conocer previamente cuántas personas operaban en la zona, sus actividades y el nivel de riesgo del territorio antes de ejecutar la misión. “Esa zona es conflictiva desde hace tiempo y el Estado debía entrar con toda su capacidad”, concluyó.LB