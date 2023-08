Aún sin consensos, Redondo convoca a sesión el jueves para elección del Fiscal

Tegucigalpa – El titular del Poder Legislativo, Luis Redondo convocó a sesión en la que se busca elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto para este jueves a la 11.00 de la mañana. Los consensos políticos no han producido resultados positivos y suenan los tambores de sectores del oficialismo de una Junta Interventora en la Fiscalía como ocurrió hace una década.

– La bancada del Partido Nacional afirmó que no apoyan una Junta Interventora en el MP, como ha trascendido por los propios actores políticos.

– El PN, PL y PSH se oponen a una Junta Interventora como se pretende desde el oficialismo.

– El diputado de Libre, Juan Ramón Flores culpó al PN, PL y PSH de trabar la elección. “Ellos ya negociaron impunidad con Marcio Cabañas”, dijo.

Inicialmente la sesión estaba convocada para este miércoles a las 2.00 de la tarde y la misma se pospuso sin hora determinada por el propio jefe del Parlamento.

“Tal como lo anuncie este día, convoco a sesión del pleno del Congreso Nacional de la República de Honduras para este jueves 31 de agosto a las 11:00 a.m. para reanudar la sesión”, escribió redondo en la red social X.

Agregó que “seguimos con las jornadas extensas con las diferentes bancadas y congresistas, para lograr los consensos necesarios para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público”.

Dejó entrever que posiblemente sea viable una Junta Interventora en el MP porque ya existe jurisprudencia, aunque alegó que no es una idea propia de Libre.

Más temprano, el secretario del CN, Carlos Zelaya advirtió que ojalá las circunstancias no los obliguen a actuar fuera de la normativa vigente, por lo que coge fuerza la versión que se pretender instaurar una Junta Interventora en el MP mientras se nombran las nuevas cabezas.

De su lado, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Flores culpó a los partidos: Liberal, Nacional y PSH de no querer elegir a un nuevo fiscal.

Dijo que estos tres partidos ya negociaron impunidad con Marcio Cabañas, a quien pretenden sentar en la silla de Fiscal General.

“Las negociaciones están rotas y nosotros seguimos con nuestra propuesta hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

#Actualidad Presidenta Castro acusa a diputados opositores de boicotear nombramiento de nuevo Fiscal General https://t.co/ReEyWFQPdi — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 31, 2023

En la misma vía se pronunció su homólogo Rasel Tomé, quien dijo que la interventora podría ocurrir al no haber un Fiscal General antes del 1 de septiembre.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos exigió transparencia al Poder Legislativo en la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.

Agregó que la nación demanda justicia y no activistas de toga.

““¡Queremos transparencia en el Congreso Nacional, no mercancía política! ¡Honduras quiere justicia, no activistas de toga!”, señaló en su red social ‘X’.

Los liberales rechazan una interventora en el MP.

PL rechaza interventora

El Partido Liberal de Honduras dejó claro que no acompañará una nominación que esté compuesta o integrada por un candidato que no cumplió éticamente sus responsabilidades ante la Junta Proponente y que tampoco acepta una comisión interventora en la Fiscalía.

De acuerdo al comunicado emitido por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), el candidato en referencia, a quien no menciona con nombre y apellido, faltó a la verdad en su declaración jurada, “lo cual denota una falencia en su carácter y en su capacidad para cumplir con este alto compromiso patrio en las condiciones idóneas desde la perspectiva legal y moral”.

“Reafirmamos nuestro compromiso democrático de continuar con el proceso de elección del Fiscal General y del Fiscal Adjunto dentro del plazo establecido constitucionalmente”, cita el comunicado, donde además destaca que, de no darse dicha elección reconocen el procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Seguidamente afirma que “no aceptaríamos el establecimiento de una comisión interventora al Ministerio Público donde se rompería completamente con el marco constitucional claramente definido en la legislación hondureña”.

La bancada nacionalista mantiene el apoyo a la moción presentada por el PSH.

PN reafirma apoyo a Cabañas y no a interventora

La bancada del Partido Nacional reafirmó que apoyarán al abogado Marcio Cabañas para que sea el nuevo Fiscal General para los próximos cinco años.

Mediante una conferencia de prensa, los diputados nacionalistas sostienen que apoyarán la moción que presentó el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, afirmando que en la sesión anterior consiguieron 70 votos.

“Marcio cabañas de manera objetiva e imparcial puede ejercer el cargo, fortalecerá la institución porque tiene carrera de más de 25 años y es independiente”, destacó el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

Resaltó que Cabañas puede renovar la institución y ejercerla de manera imparcial la acusación penal en las investigaciones.

Sostenemos bancada continuar apoyando la moción que presentó el PSH.

Indicó que la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) puede proponer como Fiscal Adjunto a cualquiera de los tres candidatos afines de ellos.

“No estamos acompañando la aprobación de una Junta Interventora. Denuncio que existen intenciones de querer aprobar una junta con 65 votos o menos”, aseveró.

Por otro lado, aclaró que si no se elige a las nuevas autoridades antes del viernes, el Ministerio Público no puede quedar en acéfalo de acuerdo a su reglamento que establece que los actuales mandos deben continuar, o si no lo sustituye el director de fiscales.

La diputada Maribel Espinoza.

PSH dice no procede Junta Interventora

La ley es clara y no se puede imponer una junta interventora en el Ministerio Público, los actuales funcionarios deben de seguir en sus cargos hasta que se elija a las nuevas cabezas, sostuvo la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza.

Señaló que sólo es de aplicar la ley, “no sé de dónde sacan una junta interventora, eso no es conforme a ley”.

Dijo que las autoridades actuales tanto el Fiscal General, como el Adjunto deben de seguir en sus cargos si al 1 de septiembre no se han elegido las nuevas cabezas del Ministerio Público.

Recordó que hay tiempo para llegar a consensos y tener los 86 votos que se necesitan para elegir al Fiscal General y Adjunto.

Reiteró que la bancada del PSH mantiene los candidatos presentados en la moción nominativa a Marcio Cabañas como Fiscal General y Jenny Almendares como Adjunta. JS