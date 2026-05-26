Sin consenso para elegir autoridades del CNE y TJE “la situación está más complicada”, advierte Antonio Rivera

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Evaluadora, el diputado Antonio Rivera Callejas, aseguró que existe consenso entre las bancadas del Congreso Nacional para impulsar reformas electorales estructurales; sin embargo, reconoció que la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrenta un escenario más complejo por la falta de acuerdos políticos.

“Para las reformas electorales sí hay consenso, para la elección, ya si no veo el consenso, creo que ahí sí estamos más complicados”, reconoció Rivera.

El congresista explicó que la próxima semana presentarán el paquete de reformas orientadas a evitar “boicots” en la organización y funcionamiento del CNE y del TJE. Entre los principales cambios planteados figura la eliminación de la unanimidad para la toma de decisiones, sustituyéndola por mayoría simple.

Asimismo, detalló que las iniciativas contemplan sanciones para consejeros y magistrados que obstaculicen el funcionamiento de ambos organismos electorales.

“Son reformas estructurales de cómo deben funcionar estos dos organismos”, afirmó.

Rivera indicó que ya envió un borrador de las reformas a las diferentes bancadas legislativas y que la respuesta preliminar ha sido positiva. No obstante, advirtió que el panorama cambia al momento de discutir la elección de las vacantes en el CNE y el TJE.

Según señaló, algunos sectores consideran que los cargos vacantes deben ser ocupados por candidatos independientes, mientras otros sostienen que corresponde al partido Libre sustituir al exmagistrado Mario Morazán.

El diputado agregó que la Comisión Especial ya concluyó su trabajo y ahora corresponde a los líderes de los partidos políticos alcanzar consensos para lograr la mayoría calificada requerida en el Congreso Nacional.LB