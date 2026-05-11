Sin castigo responsables de pérdidas de miles de quintales de maíz y frijoles en Honduras

Tegucigalpa – Tras las impactantes noticias que más de 100 mil quintales de maíz y frijoles se perdieron por el mal manejo de sus existencias en las bodegas del IHMA, ahora el foco se concentra en que los responsables no están siendo castigados por semejante atrocidad contra el pueblo hondureño.

Más de 70 mil quintales de maíz virtualmente se perdieron y a lo anterior se agrega 44 mil quintales de frijoles que estos se encuentran ya certificados que no están aptos para el consumo humano, ya que por tres años permanecieron en los silos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y el manejo de sus existencias fue hecho de manera negligente por los responsables.

El hecho ocurrió en la misma regional de oriente del IHMA en Danlí, donde se perdieron 44 mil quintales de frijoles, que tras adquirirlos en la cosecha del 2023 los responsables del silo no supieron manejar adecuadamente las rotaciones correspondientes en estos casos.

El secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, reveló recientemente que el frijol ya no se encuentra en condiciones aptas para ser comercializado para el consumo de las familias hondureñas.

“El grano que está almacenado en el IHMA no está en condiciones de ser comercializado”, afirmó el funcionario, al detallar que en las bodegas encontraron más de 40 mil quintales de frijol rojo que no fueron rotados a tiempo.

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Aunque las pérdidas económicas son de más de 80 millones de lempiras, el mayor golpe está que Honduras cuenta con decenas de miles de familias con inseguridad alimentaria y que las autoridades responsables de preservar la reserva estratégica de granos no pudieran manejar adecuadamente y echarán a perder dicho alimento.

Las críticas de dirigentes campesinos, de productores, defensores de los consumidores y académicos no se ha hecho esperar, destacando que es vergonzoso y sospechoso que se dejaran perder los frijoles.

Darwin Ponce, el responsable de Artículo 19, organización de protección de los consumidores, señaló a Proceso Digital que la situación es bastante triste.

Ponce reclamó responsabilidades civiles y penales para los autores de estas pérdidas, indicando que si se es mal pensado se creería que se dejó perder para mantener el precio del alimento arriba de 100 lempiras la medida (cinco libras, 2.3 kilos).

Maíz también afectado

El productor Ramón Rodríguez advirtió este fin de semana que no solo son los frijoles, sino que también las reservas de unos 70 mil quintales de maíz almacenados en las bodegas del Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola (IHMA) están a punto de vencerse .

“No supieron manejar la humedad de este grano y están llenos de gorgojo, es lamentable que lo estemos experimentando en un país que necesita de alimentos”, dijo el productor.

Pero Rodríguez también denunció que miles de quintales de fertilizantes están a punto de perderse ya que se perdió el nitrógeno que contienen.

Los más de 100 mil quintales de maíz y frijoles que están a punto de perderse ocurrió en la regional del IHMA en Danlí, El Paraíso, señaló el productor Rodríguez.

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Se espera que tras las denuncias el Ministerio Público inicie las investigaciones del caso a fin de dar con los responsables que hicieron posible que más de 100 mil quintales de dos de los principales elementos de la dieta nutricional de los hondureños se perdieran.

El daño al derecho a la alimentación de los hondureños más necesitados se vio comprometida con la negligencia de los responsables de cuidar estos 100 mil quintales de maíz y frijoles.

Igualmente, como indicaron productores, habrá que investigar las otras regionales del IHMA, porque lo descubierto hasta el momento corresponde a una sola instancia, que son las instalaciones o silos en Danlí, El Paraíso (PD).