Sin caravanas de retorno inicia el regreso de vacacionistas a la capital

Tegucigalpa – Este domingo comenzó el retorno de forma masiva los vacacionistas que durante la Semana Santa salieron de la capital hondureña.

A diferencia de otros años los vacacionistas regresan sin la escolta policial acostumbrada denominada como caravanas de retorno.

Cabe señalar, que las autoridades optaron por no realizar las caravanas de retorno para evitar congestionamiento y con ello gasto innecesario de combustible.

La carretera CA-5 que conduce al norte del país lució congestionada en su tramo de ingreso hacia la capital hondureña este domingo.

Lo anterior se debe al regreso de miles de personas que salieron de la ciudad por motivos de turismo o a visitar a sus familias en el interior del país.

Las actividades laborales se normalizan este lunes 06 de abril luego que el sector privado y público gozaran de un largo asueto a causa de la Semana Santa.

Se prevé que durante la tarde y noche de este Domingo de Resurrección retornen a la ciudad los últimos vacacionistas que salieron de la ciudad. (RO)