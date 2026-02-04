Sin Bandera presenta “ESCENAS” su nuevo álbum y confirma gira por Honduras con dos conciertos

San Pedro Sula / Tegucigalpa-. El reconocido dúo internacional Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “ESCENAS”, su séptimo álbum de estudio que estará disponible a partir del 5 de febrero, y con el arranque del ESCENAS TOUR 2026, una gira internacional que recorrerá América y que incluirá a Honduras con dos presentaciones especiales.

-El dúo inicia una nueva etapa musical y traerá el ESCENAS TOUR 2026 a San Pedro Sula y Tegucigalpa el 30 de abril y 2 de mayo.

Como parte de este tour, el dúo se presentará el 30 de abril en Expocentro, San Pedro Sula, y el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en conciertos presentados por Conciertos BAC y producidos por CR Entertainment y Conciertos Honduras.

“ESCENAS” nace inspirado en esos momentos, experiencias y situaciones que marcan la vida de una persona y que, desde la sensibilidad lírica del dúo, se convierten en canciones que conectan profundamente con su audiencia. El álbum está compuesto por 10 canciones y fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo, además de contar con la participación de músicos de renombre internacional como Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles), Mark Hill (Keith Urban, Kelly Clarkson, Carrie Underwood), Todd Lombardo (Kacey Musgraves), Justin Ostrander (Luke Bryan, Josh Groban, Steven Tyler) y Alex Wright (Lady A, Kelsea Ballerini, Kane Brown). La producción vocal estuvo a cargo de los propios Leonel García y Noel Schajris.

El focus track del álbum es “Nunca”, una canción que retrata la escena del primer corazón roto y el punto de quiebre emocional que da paso a una nueva versión de uno mismo. Con una melodía luminosa que contrasta con la tristeza de su letra, el tema se convierte en el segundo sencillo del disco. Previamente, el primer adelanto de esta producción fue “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, cuyo videoclip fue estrenado el pasado 16 de enero y que recientemente se posicionó en el #1 de la radio pop en México, reafirmando la vigencia artística del dúo y su fuerte conexión con el público latino.

Febrero también marca el inicio oficial del ESCENAS TOUR 2026, que arrancó celebrando el Día del Amor y la Amistad con presentaciones el 13 y 14 de febrero en Buenos Aires, Argentina, registrando sold out en una de sus fechas. A tan solo iniciar el año, la gira ya suma múltiples localidades agotadas, incluyendo conciertos en Córdoba y Asunción, y continuará su recorrido por Sudamérica, México, Estados Unidos y Centroamérica, antes de llegar a Honduras a finales de abril. Posteriormente, el tour se extenderá por Chile, Panamá, Colombia, Ecuador, y cerrará el año con presentaciones en México, Puerto Rico y República Dominicana, consolidándose como una de las giras más sólidas del pop en español en la actualidad.

La venta de boletos para los conciertos en Honduras ya está disponible a través de eticket.hn y en los kioscos de eticket ubicados en Mall Multiplaza y Metromall de Tegucigalpa y Mall Multiplaza de San Pedro Sula. Como beneficio especial, quienes realicen su compra con tarjetas BAC podrán acceder a descuentos exclusivos y opciones de extrafinanciamiento, facilitando el acceso a uno de los espectáculos más esperados del año en ambas ciudades.

“Producir por segunda vez el concierto de Sin Bandera en Honduras tiene un valor muy especial para nosotros, ya que fue uno de los primeros espectáculos internacionales que realizamos como productora en el país. Hoy regresamos con una propuesta aún más sólida, reafirmando nuestro compromiso de crear experiencias inolvidables para el público, con una producción de alto nivel tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa”, expresó Erik Vega, representante de CR Entertainment.

Ganadores de dos Latin Grammy (Mejor Álbum Vocal Pop por Sin Bandera y De Viaje), nominados en múltiples ocasiones a los Latin Grammy y a los Grammy, y respaldados por más de 12 billones de streams en plataformas digitales y más de 3 billones de visualizaciones en YouTube, Sin Bandera continúa siendo el soundtrack de la vida de millones de personas alrededor del mundo. Su regreso a Honduras promete dos noches cargadas de emoción, recuerdos y nuevas canciones que ya forman parte de la historia del pop en español.

TRACKLIST – “ESCENAS”

Estaré Aquí ¿Qué Culpa Tiene Ella? Nació Una Vida Lo Que Fuera Nunca Ha Sido Bueno Incendio Amigo Primero Tú Luego No

ESCENAS TOUR 2026 – FECHAS CONFIRMADAS

FEBRERO