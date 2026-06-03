Sin atenciones permanecen los hospitales públicos por huelga médica

Tegucigalpa- Los hospitales públicos del país continúan registrando afectaciones en la atención a pacientes debido a las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras que mantiene acciones de protesta para exigir el cumplimiento de varias demandas laborales.

La dirigencia del gremio médico reclama a las autoridades el pago de salarios atrasados, respeto a los derechos de los profesionales de la salud y el reintegro de médicos que, según denuncian, han sido despedidos durante la actual administración gubernamental.

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 500 galenos se encuentran afectados por retrasos en el pago de sus salarios, acumulando entre dos y cinco meses sin recibir sus respectivos sueldos.

Los profesionales de la salud sostienen que la falta de pago ha generado dificultades económicas para cientos de familias, por lo que exigen una respuesta inmediata de las autoridades competentes para solventar la situación.

Asimismo, los médicos demandan el cese de los despidos laborales y la reincorporación de los especialistas que han sido separados de sus cargos, argumentando que estas decisiones afectan tanto al personal sanitario como a la atención de los pacientes.

Las asambleas informativas han provocado la suspensión o reducción de algunos servicios en los centros asistenciales públicos, situación que ha generado inconvenientes para usuarios que buscan atención médica en diferentes especialidades.

Por su parte, pacientes y familiares esperan que las autoridades y el gremio médico logren acuerdos que permitan normalizar la atención en los hospitales públicos y garantizar la prestación de los servicios de salud a la población. IR