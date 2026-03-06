Sin acuerdos para fijar el nuevo salario mínimo en Honduras

Tegucigalpa – Luego de la reunión este viernes entre obreros y empresarios para fijar el nuevo salario mínimo, no hubo humo blanco, por lo que las reuniones continuarán dentro de una semana.

El representante de los obreros, Josué Orellana, dijo que la propuesta de los empleadores no llena las expectativas de la clase trabajadora, por lo que se volvieron a citar el próximo viernes a las 9.00 de la mañana.

Señaló que los montos que propone el sector privado hasta ofenden la pretensión de los asalariados, por lo que seguirán las consultas son sus representados hasta lograr acuerdos beneficiosos para ambas partes.

La semana pasada el sector obrero hizo su propuesta a los empleadores, pero estos la rechazaron y ofertaron sus propios montos, los que no fueron aceptados en ninguno de los términos.

El representante de los privados, Fernando García, pidió calma para poder llegar a acuerdos y expresó que en toda negociación se deben discutir ambas posturas.

Ambos participantes en la mesa de negociación se negaron a citar los montos sugeridos, pero afirmaron que las pláticas continúan en una semana.

El nuevo salario mínimo debe ser retroactivo a partir del 1 de enero de 2026 y siempre varían los porcentajes de acuerdo a la cantidad de empleados, rubros y volumen de las empresas. JS