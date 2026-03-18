Sin acuerdo finaliza cuarta reunión para establecer nuevo salario mínimo

Tegucigalpa – Este miércoles finalizó la cuarta reunión tripartita entre gobierno, sector privado y la clase obrera sobre las negociaciones del salario mínimo para el 2026.

El ministro del Trabajo, Fernando Puerto, anunció que los tres sectores se declaran en sesión permanente de continuar con el proceso de diálogo y reunirse en los próximos días para verificar cualquier acuerdo que se pueda alcanzar.

Mencionó que en cada audiencia hay procesos de deliberación, se da propuestas y contrapropuestas para llegar a un acuerdo.

Puerto confió que en los próximos días se llegará a un acuerdo ya que se ha declarado en sesión permanente.

El representante del sector obrero, Josué Orellana, dijo que se ha dejado abierta la reunión para continuar las conversaciones las veces que sean necesarias.

Consideró que la próxima semana puede haber un acuerdo, o antes, dependiendo de los avances y acercamientos de cada sector.

“Necesitamos mandar mensajes positivos hacia afuera que los sectores estamos obligados al diálogo social podemos lograr acuerdo y el país está ámbito de eso”, expresó Orellana.

Mientras que el representante del sector privado, Fernando García, indicó que “lo más pronto posible” se llegará acuerdos. AG