Sin acuerdo en negociación del nuevo salario mínimo

Tegucigalpa – Tras una nueva ronda de negociación tripartita para definir el nuevo salario mínimo, no se logró un acuerdo que satisfaga a las partes.

Así lo informó el titular de la Secretaria de Trabajo, Fernando Puerto, quien se mostró optimista y dijo que en los próximos días podría haber un acuerdo.

Sin embargo, este día no se logró y se alarga un proceso que ya hilvana cuatro meses.

En cualquiera que fuese la fecha en que se logre un acuerdo para aplicar un nuevo salario mínimo, se debe tener en cuenta que este es de carácter retroactivo desde el 01 de enero de 2026.

En el caso que en las próximas reuniones no exista un acuerdo, le corresponde al gobierno fijar los nuevos montos de ajuste al salario mínimo.

El salario mínimo en Honduras para 2026 sigue congelado en un promedio aproximado de 13,985 lempiras mensuales, cubriendo diferentes sectores económicos.

Este monto varía según la actividad económica (10 sectores), el tamaño de la empresa (número de empleados) y la ubicación geográfica, ajustándose a la realidad de cada sector.

El titular de Trabajo aseguró que están al tanto que la población está expectante.

En ese sentido, consideró que la reunión de este día fue productiva, aunque no se logró un acuerdo. (RO)