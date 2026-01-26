Simpatizantes de Roosevelt Avilez bloquean carretera a Olancho en protesta por fallo electoral en Talanga

Tegucigalpa- Un grupo de seguidores del candidato a alcalde del Partido Nacional en Talanga, Roosevelt Avilez, bloqueó este lunes la carretera principal que conduce al departamento de Olancho, a la altura del municipio de Talanga, impidiendo el paso vehicular hacia esa zona oriental del país.

La protesta surge como rechazo a las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ya que, según Avilez, él es el legítimo ganador de la alcaldía de Talanga y no el liberal Rudy Banegas.

Pese a la controversia, Rudy Banegas tomó posesión este domingo como alcalde de Talanga, a pesar de que un recuento posterior le había retirado el triunfo en las elecciones generales y se lo otorgaba a Roosevelt Avilez.

Cabe recordar que en la declaratoria oficial de los comicios, el CNE dio como ganador a Banegas, quien incluso recibió la acreditación como alcalde. No obstante, el TJE, tras realizar un recuento de votos, determinó que el verdadero vencedor era el nacionalista Avilez.

La situación ha generado tensión en la zona, afectando el tránsito hacia Olancho y provocando malestar entre los pobladores, mientras se mantiene la incertidumbre sobre quién debe ocupar legalmente la alcaldía de Talanga.LB