Simeone: «Tuvimos poca eficacia y lo tenemos que mejorar»

Cornellà de Llobregat (Barcelona).– El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha explicado después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (2-1) que el equipo tuvo «poca eficacia» y es algo que deben «mejorar» de cara a los próximos compromisos.

El preparador rojiblanco, en rueda de prensa tras el choque, ha insistido en que la pegada es una asignatura a mejorar: «El resultado es lo más importante en este juego, tuvimos poca eficacia y lo tenemos que mejorar, para competir como necesitamos. Necesitamos ser más eficaces».

Por otra parte, al ser preguntado por los cambios en la segunda mitad, en la que su equipo ha encajado dos dianas que han supuesto la remontada del contrario, el entrenador ha confesado que esto ha supuesto un «aprendizaje» para él. «Ya lo van a ver», ha reflexionado.

Simeone ha afirmado que el Atlético de Madrid ha controlado «muy bien» el partido «hasta el minuto 60», pero no ha restado importancia al trabajo del rival. «El Espanyol ha aprovechado sus acciones a balón parado. De uno de estos centros apareció un buen gol. Fue mérito del Espanyol», ha analizado.

Previamente, en declaraciones a Movistar, el técnico ha explicado que los suyos tuvieron «el control del partido» y ha alabado la «personalidad» de sus jugadores. «Aunque lo más importante de este juego es ganar y no puedo hacer valer un resultado negativo con algunas cosas buenas que tuvimos», ha añadido. EFE