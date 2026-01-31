Simeone, sobre el mercado de fichajes: “Quedan dos días y pueden pasar muchas cosas”

Valencia.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, habló sobre el mercado de fichajes, que se cierra el próximo lunes, y reconoció que el club rojiblanco está “trabajando con mucha energía” para incorporar nuevos jugadores.

“Se está trabajando con mucha energía para que sucedan las cosas. Quedan dos días, es mucho y pueden pasar un montón de cosas”, dijo Simeone en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo empató sin goles en el estadio del Levante.

Sobre los seis cambios en su alineación titular, el técnico argentino valoró positivamente la imagen ofrecida por su equipo en la primera parte: “En el primer tiempo dominamos desde el principio y entendíamos que los jugadores podían seguir controlando el partido y tener el ataque continuo. Creíamos en ellos y no solo juegan diez por obligación”. EFE/ir