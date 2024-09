Simeone: «Siempre estoy ansioso, nervioso, con miedo, con alegría, con expectativas»

Majadahonda (Madrid).- No «cambia» Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, desde su primer duelo contra el Málaga, el 7 de enero de 2012, cuando afronta un partido al frente del club rojiblanco, «siempre ansioso, nervioso, con miedo, con alegría y con expectativas», rumbo al derbi de este domingo ante el Real Madrid, al que ve en el proceso de suplir «a un jugador extraordinario» y «admirable» como Toni Kroos.

«Siempre estoy nervioso. Siempre estoy ansioso, nervioso, con miedo, con alegría, con ilusión, con expectativas. Son todas las emociones que me genera un partido desde que llegué al Atlético de Madrid el primer día en Málaga. No me cambia absolutamente nada de lo que pasa hoy», valoró este sábado en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, centrado en lo deportivo y aislado de todo el ruido fuera del fútbol en el derbi.

«Yo me alejo bastante de todo lo que no influya dentro de lo que nos importa, que es pensar cómo preparar el partido, cómo lleguen los chicos de la mejor manera, cómo seguir en la línea cual estamos… A partir de ahí, me manejo. No estoy pendiente de todo lo que se pueda comentar o puedan decir», repasó el técnico.

«Entiendo que, obviamente, hay que vender siempre el producto partido, el producto derbi, el producto venta hacia el exterior de lo que va a pasar por todos los futbolistas buenos que hay en el campo, pero esa es parte de ustedes (los medios de comunicación). Es normal que aparezca y nosotros, tanto los futbolistas como los entrenadores, nos tenemos solamente que meter en lo que nos importa, que es lo que tenemos que hacer cada uno desde su lugar este domingo», continuó Simeone, que ha equilibrado el derbi desde su llegada al Atlético.

Es el duelo número 44 del técnico argentino contra el Real Madrid al frente del equipo rojiblanco, con 12 victorias, 15 empates y 16 derrotas en los 43 anteriores en competición oficial. De los últimos cinco sólo perdió uno. «Desde mi llegada a este momento ha cambiado mucho todo. Entonces, esto es una parte también de la que ha mejorado», dijo.

«Por eso, el club crece como ha crecido, el equipo está en el lugar en el que está y al equipo se lo exige como se lo exige. Hay que aceptar este crecimiento que hemos tenido todos desde mi llegada al día de hoy. Y se evidencia en esta situación, que es una más de un montón que podemos comentar», explicó Simeone, que remarcó que «siempre cada partido es un diez en importancia, no hay un siete en cada partido», sea o no frente al Real Madrid.

El Atlético resolvió con victoria los dos derbis de la pasada temporada en el Metropolitano, por 3-1 y 4-2. «El rival ha perdido a un jugador importantísimo en la mitad de la cancha como Kroos. O mejor dicho, ha dejado de jugar. Un jugador extraordinario, admirable por todos los entrenadores y necesario en cualquier equipo para darle el equilibrio que siempre le ha dado al equipo», repasó respecto a aquel doble enfrentamiento más reciente.

«Creo que están en ese proceso ellos; buscando ese futbolista que dé la calma para aprovechar toda la potencia ofensiva que tiene. No creo que va a diferir mucho de los últimos partidos que hemos jugado contra ellos, porque nosotros hemos traído algún futbolista nuevo, pero ellos van a mantener. Juegue Modric, Endrick o Güler, no va a variar el plan que tenga el Madrid», avanzó.

No jugará Kylian Mbappé, lesionado. «Conociendo al míster (Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid), buscará o bien jugar como jugó en el inicio con Bellingham ahí, de enganche o cuarto por izquierda, o bien la aparición de Modric ahí en el medio o de enganche detrás de Rodrygo y de Vinicius», afirmó.

El Atlético insiste, entre tanto, en la mejoría ofensiva, en las sociedades de ataque de las que ha hablado Simeone en las dos últimas comparecencias de prensa. «Es difícil cambiar en dos días del partido del jueves al domingo lo que venimos haciendo. Está claro que es un trabajo de acá para adelante cuando tengamos un poco más de tiempo, viendo más a los futbolistas para animarnos a más cosas», dijo.

«Hoy todavía seguimos en el proceso de ir a lo que creemos que nos dé más equilibrio y que podemos generar mejores combinaciones. A veces acertamos más, a veces acertamos menos. O cambiamos en el andar del segundo tiempo. Pero sí necesitamos un poco de tiempo. De jueves a domingo va a cambiar poco, sinceramente», apuntó.

Más allá del físico, Simeone también habló la trascendencia del aspecto mental en este tipo de partidos. «Todo parte de la mente, está claro. Más allá de la parte física que puede influir en un determinado momento del encuentro, está claro que siempre la motivación para todo en la vida es un arma doble para aquel que la pueda utilizar», expuso. EFE/ir