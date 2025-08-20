Simeone, pendiente de Baena; Sorloth y Gallagher, alternativas en el once

Majadahonda (Madrid).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, está pendiente de Álex Baena, por unas molestias sufridas ante el Espanyol, para el partido del sábado contra el Elche, en el que Alexander Sorloth o Conor Gallagher fueron las alternativas en el once probado por el técnico.

Baena, titular en el RCDE Stadium y sustituido en el minuto 68 por Antoine Griezmann, participó en la sesión vespertina del lunes y en la primera parte del entrenamiento matutino de este martes, aunque no en los ensayos tácticos de la probable alineación que lleva a cabo el entrenador posteriormente.

Sin Baena en esas pruebas, Simeone probó variaciones en su once. Conor Gallagher o Alexander Sorloth son las alternativas que maneja el técnico, que en el resto de posiciones va definiendo su once.

En él, para el duelo del próximo sábado se perfilan como titulares Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, como extremo o carrilero derecho, dependiendo del momento; Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el medio campo; y Julián Alvarez, en la delantera.

Baena, Sorloth o Gallagher completarían la alineación, a falta aún de dos entrenamientos, jueves y viernes, para terminar de configurar el once inicial y la presencia en él o no de Baena.

Entre tanto, José María Giménez no se ejercitó en ningún momento con el grupo, al igual que los últimos dos meses, dentro de su proceso de recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 20 de junio en el Mundial de Clubes. EFE/ir