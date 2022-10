Simeone: «No hablé nunca con Cristiano Ronaldo»

Majadahonda (Madrid) – Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes que «nunca» habló con Cristiano Ronaldo sobre un posible fichaje durante el pasado verano, porque, al igual que él no se ve dirigiendo al Real Madrid, es «difícil» ver al atacante portugués en el conjunto rojiblanco, al tiempo que remarcó en ese sentido que tiene «las ideas bastante claras» de lo que quiere y «lo que necesita el equipo».

«No hablé nunca con Ronaldo. Lo expliqué muy bien en la entrevista el otro día, así que no hay mucho más por comentar. Yo no me veo dirigiendo al Real Madrid, de la misma manera que, más allá de toda su jerarquía, capacidad y extraordinario gol, difícil verlo a él en el Atlético de Madrid», expresó el técnico en la rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

¿Por qué no lo dijo antes este verano? «Porque no me pareció definitorio decirlo. La gente me conoce, los que me conocen, y lo que no me conocen es un problema de los demás. Tengo las ideas bastante claras de lo que quiero y lo que necesita el equipo», contestó el técnico argentino, que fue preguntado por si ha tenido que ‘morderse la lengua’ durante este verano. «Hoy vinieron picantes. Nada. Tranquilidad», respondió en la última cuestión.

Sin pausa, sin tiempo apenas para la preparación, con el vídeo como una herramienta aún más fundamental para encarar y corregir cada encuentro, este martes aguarda el Rayo Vallecano. «Nos vamos a encontrar otro equipo intenso, como fue el Athletic hace tres días. Son los mejores de la Liga en recuperación de pelota. Nos encontraremos un equipo que tiene muchas armas, que la campaña pasada tuvo una larga temporada en un grandísimo nivel y que nunca muestra temor», analizó el entrenador.

Su equipo llega relanzado con tres victorias consecutivas en la Liga, situado en el podio de la clasificación y a seis puntos del liderato del Real Madrid. «Es importante que los futbolistas estén bien y nosotros necesitamos llevarlos a su mejor estado, que se encuentren cómodos sobre todo dentro del campo y que se sientan importantes dentro del juego…», apuntó.

«Y la buena contundencia está claro que ayuda», prosiguió Simeone, que recordó el cabezazo de Williams que de haber sido gol hubiera promovido «un partido completamente diferente». «No hubo contundencia, metimos el gol, no el anulado sino el otro, y eso generó confianza, seguridad y valorar mucho más todo el trabajo bueno que el equipo viene haciendo», abundó el preparador argentino.

También incidió en la firmeza atrás de su equipo como una de las claves del crecimiento del Atlético. «Seguramente, la fortaleza defensiva que nos da, sobre todo, Stefan Savic con José María Giménez más el muy buen momento de Kondogbia, que equilibra todo el medio campo, nos está generando convivir con un partido más cercano a lo que queremos encontrar porque sus características son muy buenas», analizó.

«Reinildo ha mejorado muchísimo desde que ha llegado, está en un momento muy importante, y Molina está mejorando también. Esta fortaleza que históricamente siempre tuvimos de a poco va tomando forma y hay chicos que están esperando y merecen jugar, como Hermoso, sobre todo, que no le estamos dando espacio, pero seguramente tocará jugar a todos, porque hay muchos partidos», remarcó el técnico, que no se aísla en un solo sistema táctico, por más éxito que le dio el otro día la línea de cuatro atrás.

«No nos encerramos en una sola situación, porque todos los partidos son diferentes y todos los partidos nos piden observar, mirar y detenernos no solamente en algo que salió bien el otro día. Fortalecer las cosas que estamos haciendo bien y seguir en esta línea. Está claro que necesitamos todos los futbolistas, porque va a haber mucha competencia y va a haber que reforzar la energía con los cinco cambios», dijo.

«Necesitamos que la gente que empieza y la gente que espera para entrar lo haga con la misma ilusión del que empieza. Estamos todos los equipos en la misma situación, con muchísimos partidos. Ante eso, lo único que lo puede llevar adelante de la mejor manera es estando todos involucrados», continuó Simeone, cuyo equipo encara este martes su sexto encuentro en 18 días, cuando aún le quedan otros seis más hasta el 10 de noviembre, cuando se pare la Liga por el Mundial de Qatar 2022.

También fue preguntado por los elogios de la prensa al Real Madrid en el clásico, por su bloque bajo en defensa y su contundencia en ataque, cuando no eran así cuando su Atlético también apostaba por los mismos mecanismos sobre el terreno de juego.

«No voy a entrar… No hace falta. Yo digo que el fútbol hay distintas maneras de controlarlo. Ustedes son periodistas, están todo el día opinando, viendo, cada día entienden más, más allá de no haber jugado algunos o sí, porque tienen mucho fútbol en sus ojos. Es como uno quiere interpretarlo. No hay duda de que en el fútbol se puede controlar el partido de muchas maneras», señaló. JS