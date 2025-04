Simeone: “Necesitamos futbolistas con carácter, trabajo, con pensamiento en equipo…”

Majadahonda (Madrid).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este jueves que su equipo busca «el perfil de futbolistas» que «siempre le han hecho bien» al club rojiblanco, no sólo en su etapa, sino en «la historia», con «carácter, personalidad, trabajo y un pensamiento primero en equipo desde lo individual»

El pasado sábado, tras la derrota contra Las Palmas, el técnico lanzó varios mensajes. “Mira, son 14 años estando acá en el club y está claro que nos vamos a cuidar a morir el hecho que hemos creado y hemos construido y seguiremos buscando gente que trabaje como vos bien comentabas”, expresó ese día tras el 1-0 en contra en Gran Canaria.

Este miércoles habló de ello. «Me conocen bastante. Está muy claro el perfil de futbolistas que necesitamos y que siempre le han hecho bien al Atlético de Madrid. No es de esta etapa mía, sino de la historia del club. Siempre se ha necesitado gente con carácter, personalidad, con trabajo, con un pensamiento primero en equipo que desde lo individual y, por suerte, en este camino largo que llevamos, por eso hemos estado tanto tiempo acá, hemos tenido esos futbolistas», expresó cuatro días después en la rueda de prensa.

El sábado también advirtió: «Necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos».

¿Qué es lo que deben interpretar bien? Le preguntaron este miércoles. «Lo que interpretamos todos estos años. Para un entrenador atravesar 14 años en un mismo club quiere decir que los futbolistas han rendido de una manera extraordinaria”, contestó.

«Los entrenadores no somos magos, no somos adivinos, simplemente buscamos algo que se represente. Y soy un afortunado. Hemos estado catorce años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol», abundó el entrenador argentino tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, a la espera de recibir este jueves al Rayo Vallecano en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Ya descartado de la competencia por LaLiga, a 10 puntos del liderato del Barcelona y seis por detrás del Real Madrid al inicio de esta jornada, el técnico aboga por enfocar en el partido que tiene «por delante», este jueves contra el Rayo Vallecano; «intentar seguir buscando terminar lo mejor posible y, sobre todo, mejorar como equipo».

Antoine Griezmann apunta de nuevo a suplente. Fue preguntado Simeone por ese tránsito que puede vivir de titular indiscutible a suplente. «Por suerte, con todos los chicos que han atravesado ese camino hemos convivido muy bien, hemos siempre hablado, como lo hacemos siempre, y establecido primero las necesidades del equipo. Y, a partir de ahí, obviamente, todos sentirnos importantes desde el lugar que nos toca ocupar», declaró.

En el tramo final, Jan Oblak se juega el premio al portero menos goleado de esta temporada de LaLiga.

«Siempre buscamos el colectivo, no lo individual, pero, siempre dentro de su trabajo personal, está muy bien. Ha hecho una temporada importante hasta el día de hoy, como lo suele hacer todos los años y seguiremos necesitando y buscando que la motivación y la competencia con Juan (Musso) fue muy buena. Eso seguramente hace que todos mejoremos y que todos mejoren», valoró.

El Atlético cayó 1-0 el pasado sábado en Las Palmas. «No interpreto que hayamos tenido baja intensidad o espíritu o todas esas situaciones. Jugamos mal y, cuando es así, el otro puede superarte. El gol ya lo vimos que no fue gestionado por una jugada de juego, sino por un error nuestro. Jugamos muy mal segundo tiempo. No hay más que eso», repasó. EFE/ir