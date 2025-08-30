Simeone: «Hemos hecho méritos para ganar»

Vitoria.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, consideró, tras el empate ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, que su equipo hizo méritos para ganar el partido y prometió que seguirán trabajando “con fe”.

El argentino admitió que les falta gol, pero matizó que generan ocasiones. “Primero es el equipo y en consecuencia son los puntos”, dijo el técnico, que reclamó “más creatividad, disparo, velocidad y contundencia en los últimos metros”.

También pidió “confianza, tranquilidad y trabajo”.

“Lo más importante es la distancia que hoy tenemos con el primero, pero tengo que pensar en el equipo para sumar puntos y necesitamos que el delantero tenga más situaciones de gol”, incidió Simeone.

“Lo más difícil es ponerse por delante. Posiblemente este sea el momento que todos los equipos pasan y esperamos que sea corto”, deseó el entrenador colchonero.

“Los chicos están trabajando muy bien. Los futbolistas que tenemos son importantes y van a terminar generando lo que tienen”, expresó Simeone, que volvió a pedir “confianza en el trabajo”. EFE/ir