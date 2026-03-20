Simeone, frente a 10 años sin ganar en el Bernabéu

Majadahonda (Madrid).- Cuando Antoine Griezmann marcó el gol de la victoria del Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 27 de febrero de 2016 nadie intuía que ese sería el último triunfo del equipo rojiblanco en sus siguientes 10 años en terreno madridista, donde Diego Simeone ganó cuatro veces en 21 visitas, con ocho empates y nueve derrotas, cinco de ellas concentradas en las últimas ocho visitas.

La más reciente en su precedente más cercano fue el 2-1 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de hace un año, el 4 de marzo de 2025, cuando Rodrygo Goes marcó el 1-0, Julián Alvarez empató con un golazo para el 1–1 y finalmente Brahim Díaz dio el triunfo al Real Madrid por 2-1, ante la frustración del Atlético y Simeone, en contraste con otros tiempos cuando transformó el derbi en ese campo.

El 17 de mayo de 2013, el técnico argentino derribó 14 años sin ganar del Atlético al Real Madrid, fuera cual fuera el escenario, fuera cual fuera la competición, fuera cual fuera la plantilla. Y además lo hizo en el Santiago Bernabéu y con un título en juego: la Copa del Rey, conquistada por su equipo por el gol de Joao Miranda en la prórroga, a centro de Koke Resurrección, que aún sigue en este conjunto, como Simeone.

“Ha sido un envión enorme para este grupo de cara a todo lo que sucesivamente vino después», explicaba el entrenador del Atlético de Madrid, que después logró ganar dos Ligas al Real Madrid y al Barcelona (2013-14 y 2020-21), jugó dos finales de la Liga de Campeones (2014 y 2016), ganó una Liga Europa y una Supercopa continental y otra española y consolidó al equipo rojiblanco en la élite europea.

Cuatro victorias de 2013 a 2016

Sus cuatro victorias en el Bernabéu las concentró entre 2013 y 2016. Además del éxito de la Copa del Rey, la última vez que el Atlético levantó el trofeo de esta competición (el próximo 18 de abril disputará la final de la actual edición frente a la Real Sociedad), también venció sucesivamente en tres ocasiones en LaLiga EA Sports, con el 0-1 del 28 de septiembre de 2013, con un gol de Diego Costa, como punto de partida, seguidos por el 1-2 del 13 de septiembre de 2014 que desniveló Arda Turan en el tramo final, tras el 1-1 de Tiago Mendes y Cristiano Ronaldo, y el 0-1 del 27 de febrero de 2016 de Antoine Griezmann.

De entonces a ahora, más allá del cuerpo técnico, siguen cuatro jugadores en la plantilla: Jan Oblak, José María Giménez, Koke Resurrección y el delantero francés.

Es la última victoria del Atlético en terreno madridista. Lo ha ganado, incluso lo ha goleado, en casa, ya fuera en el Vicente Calderón o en el Metropolitano (en la primera vuelta de este curso lo superó por 5-2 el pasado septiembre), pero desde entonces no ha vuelto a hacerlo en el Bernabéu ni en el estadio Alfredo Di Stefano de Valdebebas, escenario también puntual.

Ni en LaLiga ni en la Liga de Campeones ni en la Copa del Rey. Son ocho empates y nueve derrotas en total en 21 visitas en la era Simeone.

Antes del último revés en la Liga de Campeones, habían sido tres igualadas seguidas en ese estadio: el 1-1 de Julián Alvarez el 8 de febrero de 2025; el 1-1 de Marcos Llorente en el minuto 93 del 4 de febrero de 2024, cuando niveló el 1-0 de Brahim; y el 1-1 del 25 de febrero de 2023, cuando fue el Real Madrid quien empató un marcador adverso, tras el 0-1 de José María Giménez en el minuto 78 y en inferioridad numérica rojiblanca por la tarjeta roja en el 64 a Ángel Correa.

Son tres empates también en los últimos cuatro derbis en el Bernabéu, donde el Atlético equilibró el marcador en seis de sus últimas diez visitas a ese estadio. Las otras tres corresponden al 1-1 del 8 de abril de 2017, al 1-1 del 8 de abril de 2018 y al 0-0 del 29 de septiembre de 2018, todas ellas en LaLiga EA Sports.

El Atlético ha visitado doce veces al Real Madrid, diez en el Bernabéu y una en el Alfredo Di Stéfano, desde el triunfo por 0-1 de 2016, de las que seis se saldaron con derrota: el citado 2-1 de la Liga de Campeones del pasado curso; el 3-1 en la prórroga de los cuartos de final de la Copa del Rey del 26 de enero de 2023; los dos 2-0 seguidos de 2021-22 y 2020-21, cuando el Atlético de Madrid fue campeón de Liga en 2020-21; y el 3-0 del 2 de marzo de 2017 en las semifinales de la Liga de Campeones, con los tres goles de Cristiano Ronaldo.

– LAS 21 VISITAS DEL ATLÉTICO DE SIMEONE AL REAL MADRID:

04.03.2025. Liga de Campeones. Real Madrid 2 – Atlético de Madrid 1.

08.02.2025. Liga. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 0.

04.02.2024. Liga. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 1.

25.02.2023. Liga. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 1.

26.01.2023. Copa del Rey (1/2). Real Madrid 3 – Atlético de Madrid 1.

12.12.2021. Liga. Real Madrid 2 – Atlético de Madrid 0.

12.12.2020. Liga. Real Madrid 2 – Atlético de Madrid 0.

01.02.2020. Liga. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 0.

29.09.2018. Liga. Real Madrid 0 – Atlético de Madrid 0.

08.04.2018. Liga. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 1.

02.05.2017. Liga Campeones (1/2). Real Madrid 3 – Atlético de Madrid 0.

08.04.2017. Liga. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 1.

27.02.2016. Liga. Real Madrid 0 – Atlético de Madrid 1.

22.04.2015. Liga Campeones (1/4). Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 0.

15.01.2015. Copa del Rey (1/8). Real Madrid 2 – Atlético de Madrid 2.

13.09.2014. Liga. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 2.

19.08.2014. Supercopa de España. Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 1.

05.02.2014. Copa del Rey (1/2). Real Madrid 3 – Atlético de Madrid 0.

28.09.2013. Liga. Real Madrid 0 – Atlético de Madrid 1.

17.05.2013. Copa del Rey (final). Real Madrid 1 – Atlético de Madrid 2.

01.12.2012. Liga. Real Madrid 2 – Atlético de Madrid 0.

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Total:

Partidos jugados: 21.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 8.

Partidos perdidos: 9.

Goles a favor: 16.

Goles en contra: 29. EFE/ir