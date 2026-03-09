Simeone: “¿Favoritos? Si es porque ellos entraron cuartos, en realidad no lo somos”

Madrid.– Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, rechazó este lunes la condición de favorito de su equipo en la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham, del que remarcó que quedó cuarto en la anterior fase del torneo y destacó el “ritmo de juego superior” de los conjuntos ingleses.

“¿Favoritos? No sé relacionado a qué está. Si está relacionado a que ellos entraron cuartos (en las eliminatorias de la Liga de Campeones), en realidad no somos favoritos. Si ustedes lo quieren relacionar al momento de ellos…. Es como ustedes (los medios de comunicación) quieran escribir o quieran llevar a la gente para los que les escuchan”, expresó en la rueda de prensa de la víspera del duelo en el estadio Metropolitano.

El Atlético, en cualquier caso, afronta esa posible condición que le conceden desde fuera “de la misma manera” que “todos los partidos”. “Ningún equipo cuando entra al campo se acuerda de qué lugar está en la tabla o dónde está en el momento el cual convive”, advirtió en referencia a la delicada situación del Tottenham en la liga, en la decimosexta posición y a un punto del descenso.

“Los futbolistas quieren jugar, ganar y hacerlo bien. No conozco ningún futbolista que, en un tiro libre o en una jugada, piense en qué lugar de la tabla está. Quieren ganar el partido que tienen por delante”, abundó.

“No sabemos cómo va a comenzar el partido el Tottenham. Sabemos de sus características, conozco al entrenador, ha jugado siempre con sus equipos donde ha estado con un pensamiento ofensivo, más allá del parado que haya utilizado. Veremos este martes. Uno imagina un montón de situaciones que después los futbolistas dentro del campo pueden cambiar”, avanzó Simeone, que asumió el ritmo alto de los equipos ingleses.

“Seguro que tienen un ritmo superior. No sé relacionadlo a qué todavía. No lo interpreto. Muchas veces dicen que los árbitros dejan seguir el juego, no lo paran tanto y hay mucho ida y vuelta; no sé si los planteamientos, no sé si el trabajo que pueden hacer en la previa… Pero es verdad que hay un ritmo superior al que jugamos nosotros, en Italia y en Alemania. No tengo duda de que es el campeonato con más ritmo de juego”, advirtió.

Pero, a la vez, aseguró que no se ganan los partidos sólo por “la parte de intensidad”. “A partir de ahí, siempre está la calidad técnica también para superar esa fase”, expuso el técnico, que manifestó su “respeto absoluto” al Tottenham por su equipo y su plantilla, en la que está Conor Gallagher, traspasado del Atlético al club londinense el pasado enero.

“Un chico que ha trabajado con mucha humildad cuando ha venido con nosotros. Es trabajador, tiene una llegada de segunda línea muy peligrosa y puede jugar en distintos lugares por el trabajo colectivo que da en favor de lo que necesite el equipo. Es un chico que se ha comportado muy bien y del que tenemos muy buen recuerdo de su paso por el Atlético de Madrid”, destacó sobre Gallagher, que disputó 77 partidos de rojiblanco.

Es el duodécimo partido del Atlético desde el 31 de enero. “No nos detenemos a pensar. Lo más importante es trabajar en consecuencia de lo que viene por delante, gestionar de la mejor manera todo lo que podamos y es muy bueno que podamos estar jugando todavía en todas las competencias. Habla bien del trabajo colectivo de todos”, dijo.

Ante tanta carga de encuentros, el técnico intenta “gestionarlo de la mejor manera” a nivel emocional suya y de su plantilla. “A nivel de los entrenamientos, intentar darles siempre una posibilidad de tener un libre para que desconecten un poco, aunque no hay mucho tiempo para desconectar, y en la familia intentar estar con la gente que uno quiere, que en los pocos momentos que tenemos es lo que más necesitamos”, declaró. EFE