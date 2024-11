Simeone: «Este club tiene futuro, así que vamos por más todos juntos»

Majadahonda (Madrid).– El día después de cumplir 700 partidos con el Atlético de Madrid, Diego Simeone, el entrenador del conjunto rojiblanco desde diciembre de 2011, expresó este domingo que «este club tiene futuro» y proclamó ir «por más todos juntos».

«Todo mi agradecimiento al Atlético de Madrid por estos 700 partidos. Y como dije hace años, este club tiene futuro. Así que vamos por más todos juntos», publicó el técnico argentino en sus redes sociales.

«Gracias siempre», añadió con mayúsculas el entrenador del Atlético, que ha sumado 413 victorias en todo este recorrido, con ocho títulos, desde su debut el 7 de enero de 2012 contra el Málaga en La Rosaleda.

El mensaje del técnico, que tiene contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2027, incluye un vídeo de la última jornada de la temporada 2016-17 en el ya desaparecido Vicente Calderón, cuando se dirigió a la afición micrófono en mano.

«Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí. Me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro. Y el futuro somos todos nosotros», transmitió entonces a sus seguidores, tal y como recoge el vídeo. EFE/ir