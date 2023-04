Simeone: «El VAR hoy nos favoreció; otras veces nos perjudica»

Madrid.– Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, señaló, tras la victoria ante el Almería (2-1), que la intervención del VAR les favoreció y que otras veces les perjudica.

El técnico explicó que en el segundo gol de Griezmann, «el VAR rectificó el fuera de juego, que no era , de Correa» y que en el posible penalti por manos de Giménez «El VAR también ayudó a aclarar que era fuera de juego». «Por eso hoy nos vino bien. Otras veces nos perjudica».

«Creo que fueron 80 minutos de los mejores de la temporada. Fuimos un equipo que generó situaciones de gol y supo lo que hacer en cada momento. Controló el contrataque rival. Encontramos el gol y el peligro en el primer tiempo y apareció luego, con fortuna, el gol de ellos», comentó Simeone el transcurrir del partido.

«En el segundo tiempo», añadió, «el portero de ellos fue el mejor, como lo fue en el partido de la primera vuelta en Almería». «Los palos no nos beneficiaron y con el 2-1 faltando cinco minutos es normal que el partido se te pueda escapar. Había que convivir con esos momentos. Esta vez el VAR nos favoreció», indicó el técnico, que se mostró a favor de la intervención del videoarbitraje en el tipo de jugadas como las del partido. «El VAR ayuda a aclarar. Hoy nos favoreció. Otras veces su intervención nos viene mal».

Simeone insistió en que el camino a seguir es «partido a partido», en referencia al encuentro ante el Barcelona la próxima semana y las posibles opciones de disputar el título de liga. «Tenemos un camino a seguir que es el partido a partido. Jugaremos contra el mejor de la liga. Sabemos que es el mejor de todos. Del equipo hoy, me queda una linda sensación de como jugó todo el partido ante la circunstancia de que el tercer gol no llegaba».

«La realidad son los 13 puntos con distancia de uno (el Barcelona) y 11 del otro (el Real Madrid) y nueve de los que nos persiguen. A seguir trabajando», manifestó, a la vez que aclaró «la mano de Samu Costa», en una acción que el VAR no revisó, sí le pareció «clara de pitar».

«Hay veces que uno se queda sin palabras. Me pareció en el momento de la jugada que era una mano que se podía pitar, pero el árbitro interpretó que no y no se puede hacer nada ante eso», añadió.

Por último, cuestionado por el comentario de Rubi, entrenador del Almería, quien dijo que le encanta ver jugar al Atlético, Simeone respondió que unos lo dicen en rueda de prensa y otros «en sus casas». EFE.

