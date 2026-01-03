Simeone, del mercado: Tenemos un plan y esperemos que sea el que queremos a final de enero

Majadahonda (Madrid).– Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este sábado que hay “un plan” para este mercado de invierno, esperó que se cumpla cuando cierre el plazo a final de enero e insistió en que los refuerzos van “relacionados siempre a lo que sea mejor para el equipo y correlativamente para el club”.

“Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para interpretar las cosas que necesitamos. Lo hablamos entre nosotros y, a partir de lo que pueda suceder, nos acomodaremos y buscaremos lo que es mejor para el equipo”, expuso el técnico, sin especificar qué posiciones son prioritarias para cubrir en este mercado, cuando fue preguntado si se busca un lateral o un central zurdo.

“Considero que lo que hablamos va relacionado a lo que esperamos que suceda, pero hasta que no termine el mercado no sabemos puntualmente qué puede suceder. A partir de eso, tenemos un plan, claro está, y esperemos que sea el que queremos en el final de enero”, abundó el entrenador en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, ya con Julián Alvarez a sus órdenes, tras su paternidad de este viernes.

La política de fichajes en cualquier mercado “va relacionada siempre a lo que sea mejor para el equipo y, obviamente, correlativamente lo mejor para el club”, según repasó el técnico argentino.

“Siempre nos hemos manejado de esa manera y no vamos a variar la búsqueda”, añadió Simeone, cuyo equipo ya ha hecho dos movimientos invernales, ambos de salida, con el traspaso de Javi Galán a Osasuna y la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano.

Es el primer mercado con Mateu Alemany al frente de las negociaciones.

“Estamos empezando a conocernos. Creo que llevamos muy poco tiempo. Ahora vamos avanzando, el tiempo marca un poco cómo se llevan las relaciones, sobre todo con los hechos, y en eso estamos, en conocimiento, con mucha ilusión, con muchas ganas de generar en el equipo cosas que nos sirvan. Hablamos todos los días, tenemos una buena relación y esperemos poder mantenerla de la misma manera para el bien del equipo”, explicó.

Simeone, más allá del mercado, empieza el año con una “energía muy buena”.

“Como siempre, con el entusiasmo de estar en un lugar donde quiero estar y pensando en el día a día, como he pensado desde el primer día que llegué”, expresó el preparador argentino, que enfoca a la Real Sociedad, su primer rival de 2026, este domingo en el Reale Arena de San Sebastián.

No mira más allá. “Nosotros estamos pensando en la Real Sociedad. No nos alejamos del partido a partido. Sabemos que el rival tiene un entrenador nuevo (Pellegrino Matarazzo) y seguramente llegará con mucha ilusión. Y los futbolistas, siempre que hay un cambio, intentan dar su mejor versión con el entrenador que llega”, valoró.

Simeone ha estudiado “cómo trabajaba” el nuevo técnico de la Real Sociedad “en los equipos anteriores”, como el Hoffenheim y el Stuttgart alemanes. “Eso no quiere decir que vaya a seguir ese patrón, sino que va a ir relacionado a lo que, me imagino, verá de los futbolistas de la Real Sociedad. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, advirtió.

Ya está disponible José María Giménez, aunque, según las pruebas, empezará como suplente ante la Real Sociedad después de cinco encuentros de baja por lesión, con Marc Pubill y Robin Le Normand como centrales y David Hancko como lateral izquierdo en el once que idea el técnico para este domingo.

“José (Giménez) es un jugador importantísimo para el equipo, uno de nuestros capitanes y seguramente ahora compitiendo con Marc (Pubill), Robin (Le Normand) y Hancko, que también están en un buen nivel, será una competencia buena, sana, que mejorará al equipo”, destacó Simeone. EFE