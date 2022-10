Silvestre Dangond apuesta por lo urbano pero mantiene su sello característico

Bogotá.– El cantante colombiano Silvestre Dangond ha llevado el vallenato por todo el mundo pero en esta nueva etapa de su carrera se aventuró a lanzar un álbum de «música urbana» que sin embargo tiene su sello característico que es el acordeón como instrumento principal.

«Intruso», el nombre de la nueva producción de Dangond (Urumita, 1980), surgió luego de que el artista, según revela en una entrevista con EFE, tuviera acumuladas varias canciones urbanas que había sacado en los últimos años y decidiera juntarlas en un nuevo álbum.

«Yo siempre venía lanzando anual una o dos canciones urbanas. Se me fueron acumulando una con la otra y cuando vi tenía ya más de seis canciones hechas. Y dije, bueno, voy a terminar de hacer un álbum y mostrarlo al público, porque la música urbana que yo hago tiene un sello característico por el instrumento principal, que es el acordeón», afirma.

Agrega: «Eso siempre le da un toque a las canciones que marca la diferencia. Hay un estilo como muy marcado de la música urbana que hago».

COLABORACIONES CON ARTISTAS GRANDES DEL GÉNERO

El nuevo trabajo de Dangond cuenta con canciones publicadas hace ya varios años con referentes del reguetón como «Cásate conmigo», con Nicky Jam; «Vallenato Apretao», con Zion y Lennox, o «Justicia», con Natti Natasha.

Eso, sin embargo, no fue impedimento para que trabajara otros temas nuevos como «Sé que estás con él», con Reik y Boza, y «Esa Mujer», con Ñengo Flow, con quien tuvo la oportunidad de escribir a cuatro manos.

«La oportunidad que tuve de escribir con Ñengo fue directa, en el estudio. La verdad es que él es muy explosivo, muy real como dice él mismo, le fluyen muchísimas cosas. Creo que más bien hay que atajarlo porque da más de la cuenta», afirma.

LA EMOCIÓN DE TRABAJAR CON UN HIJO

En el nuevo álbum también está incluida la canción «No tenemos la culpa», en la que canta con su hijo Monaco, de 14 años, a quien veía desde muy pequeño como un joven con «mucho talento, especialmente para escribir».

«Con él fue una experiencia muy bonita, esto fue como una probadita para el mundo del entretenimiento y la industria porque en realidad lo que más quiero es que pasen los años y viva su vida como un niño, como un adolescente. A medida que vaya adquiriendo experiencia y comience a crecer, que sea él mismo el que tome las decisiones, no guiado por mí», expresa.

Igualmente considera que «es muy inteligente», aunque cree «muy prematuro ahorita hablar de qué va a pasar con él» en el ámbito artístico.

NO DESPEGARSE DE LAS RAÍCES

Todas las canciones del álbum, asegura Dangond, tienen que ver con su «historia» y él cree que ahí radica lo que hace única a su música, más allá de si esto nuevo es lo que él solía hacer en el vallenato.

«Yo me divierto en lo que hago, si no, no lo haría (…) Todo se ha hecho con plena convicción y gusto, con amor por la música», expresa.

En ese sentido, el artistacolombiano señala que es «muy difícil despegarse de las raíces», pues nació en Urumita, un pueblo del departamento caribeño de La Guajira en el que estuvo rodeado de juglares durante su crecimiento y su formación.

«Como dice el dicho: ‘al indio no se le pueden poner zapatos porque se va’. A mí me pasó, me comenzaron a dar alas, fui creciendo y conectando con otra gente, otro público y así llegamos hasta ‘Intruso'», manifiesta, sin desconocer de dónde viene.

Sin embargo, es consciente de que a la base más fuerte de sus fanáticos puede no gustarle el álbum, porque él es «Silvestre Dangond, el que siempre han visto como cantante vallenato».

«Pero también es incómodo no hacer algo porque me genera frustración no hacerlo», concluye el cantante.

