Siguen tomadas las instalaciones del IP en Comayagua y SPS

Tegucigalpa– La toma en el edificio del Instituto de la Propiedad (IP) y también del Instituto Nacional Agrario (INA) en Comayagua y San Pedro Sula, continúan este lunes por parte de los miembros de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH).

“Hay mucha casaca entre ambas instituciones para entregar títulos de tierras”, señalaron los manifestantes.

Los protestantes exigen la entrega de títulos de propiedad para miles de familias que llevan años esperando.

La protesta se ha extendido por sexto día consecutivo, y buscan presionar a las autoridades para que agilicen los trámites y den respuesta a las comunidades afectadas.

Los manifestantes denuncian que, a pesar de las gestiones realizadas en reiteradas ocasiones, las promesas oficiales no se han materializado, afectando a cientos de familias que no pueden acceder a la seguridad jurídica sobre sus terrenos.

En respuesta, han advertido que, de no obtener soluciones prontas, la toma se mantendrá de manera indefinida y se extenderá a otros departamentos del país.

Los manifestantes se han mantenido en la zona día y noche hasta obtener una respuesta. IR