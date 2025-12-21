Siguen retrasos para anular la voluntad del pueblo, denuncia Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – Las denuncias de retrasos para anular la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 30 de noviembre, continuaron este sábado, reclamó el candidato a la alcaldía por el Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

Zelaya señaló que los representantes del coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) Manuel Mel Zelaya y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en el escrutinio especial siguieron anulando actas completas y dejándolas en cero sin contar los votos, especialmente en aquellas donde gano el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

“Estos intentos han retrasado innecesariamente el proceso de escrutinio especial y han generado una crisis evitable. Aun así, no han podido frenar la ventaja clara de Papi en el conteo”, reclamó Zelaya.

Denunció también que al ver la ventaja del candidato nacionalista se mantiene, los representantes de estos partidos políticos se resisten a continuar el proceso de escrutinio especial, poniendo en riesgo la declaratoria y, por ende, poniendo en precario la democracia.

Los representantes de Mel y Nasralla en el escrutinio especial han intentado, por todos los medios, anular la voluntad del pueblo: anulando actas completas y dejándolas en “cero” sin contar los votos, especialmente en aquellas donde gano Papi, irrespetando lo que los hondureños… pic.twitter.com/vG72TzeAtB — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) December 20, 2025

El aspirante a la alcaldía capitalina enfatizó que el pueblo ya habló y resalto que las elecciones ya pasaron. “La responsabilidad democrática hoy es una sola: terminar de contar cada voto en el escrutinio especial, con transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular”.

“El 30 de noviembre el pueblo votó para sacar al familión, y no se puede detener lo que el pueblo ya decidió”, concluye un mensaje posteado en sus redes sociales. VC