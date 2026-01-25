Siguen las condiciones en Honduras para este domingo

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostica condiciones secas para la mayor parte del territorio hondureño, comunicó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

No obstante, a causa del viento del noreste y este, ingresarán humedad en horas de la tarde desde el mar Caribe y estará generando lluvias y lloviznas débiles y aisladas en la región oriental del país.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de uno a tres pies.

La temperatura en el departamento de Atlántida será de 29 grados Celsius, 37 en Choluteca, 30 en Colón, 30 en Comayagua, 27 en Copán, 30 en Cortés, 27 en El Paraíso, 27 en Francisco Morazán y 31 en Gracias a Dios.

Asimismo, en Islas de la Bahía la temperatura será de 30 grados Celsius, 21 en Intibucá, 30 en La Paz, 28 en Lempira, 29 en Ocotepeque, 31 en Olancho, 31 en Santa Bárbara, 37 en Valle y 26 en Yoro. AG