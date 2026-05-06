Siguen condiciones secas en Honduras, temperaturas alcanzarán hasta los 40 grados

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través de su pronosticador de turno Luis Fonseca, informó que este miércoles prevalecerán condiciones generalmente secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas que alcanzarán hasta los 40 grados centígrados en algunas zonas del país.

De acuerdo con el reporte oficial, los mayores niveles de calor se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde se esperan máximas de 40 grados, seguidos por Cortés con 38 grados y Santa Bárbara con 37 grados.

Fonseca detalló que, aunque predominará el ambiente seco, se prevén lluvias y chubascos débiles y aislados en la región oriental del país, así como precipitaciones ligeras en el suroccidente y sur, producto del ingreso de brisa proveniente del océano Pacífico.

En cuanto a otras temperaturas a nivel nacional, se reportan máximas de 36 grados en Olancho; 35 grados en Comayagua y La Paz; 34 grados en Lempira, Yoro y Colón; y 33 grados en Ocotepeque, Francisco Morazán y Copán.

Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 32 grados en El Paraíso, Atlántida y Gracias a Dios; 31 grados en Islas de la Bahía; y 27 grados en Intibucá, siendo este último el departamento con temperaturas más frescas.

Las autoridades también indicaron que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, bajo la fase de luna llena. El sol saldrá a las 5:25 de la mañana y se pondrá a las 6:06 de la tarde.

Copeco reiteró el llamado a la población a tomar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad.LB